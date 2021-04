Damit das Versorgungsunternehmen auf dem Kapitalmarkt künftig noch Geld zu günstigen Bedingungen aufnehmen kann, will die Stadt gegenüber den Kreditgebern der Stadtwerke einen so genannten Rangrücktritt erklären. Das heißt: Wenn‘s eng wird, werden deren Forderungen zuerst bedient. Die Stadt steht mit ihren Ansprüchen hintenan. Der Rat soll nächste Woche im nichtöffentlichen Sitzungsteil zustimmen. Dabei geht es immerhin um 86,5 Millionen Euro, die die Stadtwerke 2016 benötigten, um sich nahezu komplett in die Interargem Entsorgungs-GmbH einzukaufen. Die betreibt die Müllverbrennungsanlagen in Bielefeld und Hameln. Die Investition gilt als richtig und wichtig.