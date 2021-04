Stadt verhandelt weiter über Britenhäuser

Im Grundsatz will die Bima die Wohnsiedlungen in Heepen, Stieghorst und im Musikerviertel selber vermarkten. Die Stadt, so ein Positionspapier von 2020, will aber da vom so genannten kommunalen Erstzugriffsrecht Gebrauch machen und Areale übernehmen, wo sie Grün-, Sport- und Spielflächen erhalten oder einrichten will oder wo sie eine soziale Nutzung durch die Stadt absichern möchte. Über den aktuellen Stand hat die Verwaltung am Dienstagabend den Stadtentwicklungsausschuss informiert. Lipper Hellweg So hat die Bima in der Wohnsiedlung am Lipper Hellweg in Stieghorst die Vermarktung der 110 Reihenhäuser weiter vorangetrieben.