Und doch: Was er beim jüngsten Besuch gesehen hat, war auch für ihn ein Schock: Menschen, die auf Abfällen und inmitten von Abwässern leben, 150 Kinder, die sich um ihn und seine Mitstreiter versammelten und um Essen und Wasser bettelten. Wenn Marcel Juchhoff davon berichtet, steht er immer noch unter diesem Eindruck. Marcel Juchhoff, Secretary Mr. Funna (rechts) und Alusine Sesay zeigen: Hier wird das Kinderdorf entstehen. Marcel Juchhoff, 27, arbeitet in Bielefeld als IT-Systemmanager. Über seinen Stiefvater Günther Mück, einen Arzt in Wittlich, lernte er das UCC Orphanage kennen, das Waisenhaus der „United Church of Christ“ in Sierra Leone.