Planungsdezernent Moss möchte früher gehen

Um seine Pensionsansprüche zu erhalten, bittet Moss darum, abgewählt zu werden. Dies wäre nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Rates (45 von 66 Stimmen) möglich. Zuvor müssten mindestens 51 Prozent der Ratsmitglieder (34 Stimmen) einen entsprechenden Antrag in den Rat einbringen. Als Planungsdezernent ist Gregor Moss ein so genannter Wahlbeamter. 2016 war er vom Rat einstimmig für eine dritte achtjährige Amtszeit gewählt worden. Die würde ordnungsgemäß am 31. Dezember 2024 enden.