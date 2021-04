Jutta Berger ist harn- und stuhlinkontinent und macht dafür den Gynäkologen verantwortlich, in dessen Privatklinik sie 2016 entbunden hat. Seit Dienstag versucht eine Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld zu klären, ob es einen Zusammenhang zwischen der Geburt und der anerkannten Schwerbehinderung der Frau gibt – und ob dem Arzt ein Vorwurf zu machen ist. „Ich habe heute morgen abgeführt und Kohletabletten genommen, damit ich überhaupt eine Stunde im Gerichtssaal sitzen kann“, sagte die Klägerin zum Prozessbeginn. Ihr Mann hatte sie am 20. Juli 2016 mit Wehen in die Privatklinik gefahren. Als sie Stunden später starke Schmerzen hatte, stimmte sie einer Periduralanästhesie (PDA) zu. Der Gynäkologe spritzte ihr Bupivacain in den Rücken. „Ich habe nichts mehr gespürt“ Kurz darauf habe sie von der Brust abwärts nichts mehr gespürt – auch keine Wehen.