Führerloses Auto erfasst Fußgängerin

Bielefelder Rentner (80) bricht nach medizinischem Notfall am Steuer zusammen

Bielefeld (WB) -

Die Berliner Straße in Bielefeld-Brackwede musste am Mittwoch aufgrund mehrerer Unfälle zeitweise komplett gesperrt werden. Erst nach mehr als drei Stunden war die Straße wieder komplett befahrbar. Ein Rentner war am Steuer seines Autos zusammen gebrochen, das Fahrzeug erfasste eine Passantin. Zwei Menschen wurden verletzt.