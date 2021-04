Zwei Menschen bei Brand verletzt

In Bielefeld geht eine Röstmaschine in Flammen auf – Mitarbeiter atmen beim Löschen Rauchgase ein

Bielefeld (WB) -

Die Brandmeldeanlage eines Großhandels für Lebensmittel in Bielefeld-Oldentrup löste am Mittwochmittag aus. Eine Röstmaschine für Sonnenblumenkerne stand in Flammen. Bei Löscharbeiten zogen sich zwei Mitarbeiter des Betriebes Rauchgasvergiftungen zu. Für die Brandbekämpfer war das nicht der erste Löscheinsatz dieser Art in der Firma.