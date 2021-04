Schwere Karambolage in Bielefeld – BMW und VW Passat stoßen auf Kreuzung in Ubbedissen zusammen

Bielefeld (WB/cm) -

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Linnenstraße/Frordisser Straße im Bielefelder Stadtteil Ubbedissen wurden am Mittwochnachmittag drei Bielefelder verletzt, darunter ein Säugling. An der Kreuzung stießen zwei Autos zusammen, ein BMW schleuderte dabei in einen Busch.