Für Tiere und Pflanzen, durch die trockenen Sommer der letzten Jahre ohnehin schon unter Druck, ist jetzt im Frühjahr eine ganz besonders sensible Zeit. Wer in der Natur unterwegs ist, sollte deshalb noch stärker als ohnehin darauf achten, möglichst wenig zu stören und Tieren keinen zusätzlichen Stress zu machen. „Durch die Corona-Pandemie ist der Wald als Erholungs- und Freizeitraum noch einmal deutlich stärker gefragt schon“, sagt Bielefelds Stadtförster Herbert Linnemann. Spaziergänger, Reiter, Radfahrer, Hundebesitzer – jeder möchte dort die Natur genießen. Dass Menschen in ihren Revieren unterwegs sind, daran seien die Tiere gewöhnt und in der Lage, sich gut anzupassen, so Linnemann. Allerdings nur dann, wenn diese auch auf den Wegen bleiben.