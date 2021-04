Hunde greifen Alpakas an

Polizei ermittelt nach Beißvorfall in Bielefeld – Huskys sollen angeleint gewesen sein

Bielefeld (WB) -

Zwei freilaufende Hunde haben am Montag drei Alpakas und deren Besitzer angegriffen und verletzt. Während die ursprünglich aus Südamerika stammenden Kamele in die Beine gebissen wurden, erlitt der 57-jährige Bielefelder eine leichte Verletzung am Unterarm.