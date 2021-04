Straße Am Grund bleibt ein Ärgernis

Rosemarie Grambach-Menzel wohnt mit ihrem Mann Volker Menzel seit 1991 an der Straße Am Grund 8. Die unbefestigte Straße endet jedoch in Höhe Haus Nr. 7 an einem Zaun. Von dort aus kann Rosemarie Grambach-Menzel zwar ihre Doppelhaushälfte sehen, zur Haustür gelangt sie jedoch nach mehreren 100 Metern Umweg über die Straße An der Linde.