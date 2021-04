Weitere Vorwürfe gegen Bethel-Chefarzt

Wie berichtet, hatte die Polizei im September 2019 einen Oberarzt festgenommen, der Patientinnen nachts mit dem Mittel Propofol in tiefen Schlaf versetzt und sie dann missbraucht hatte. Kurz nach seiner Festnahme hatte er sich in der U-Haft das Leben genommen. Rechtsanwalt Daniel Farrokh aus Bad Oeynhausen vertritt ein Opfer. Er sagt: „Meine Mandantin lag im August 2019 mit unklaren Beschwerden in der Neurologie. In der Nacht vor ihrer Entlassung wurde sie wach, als sich der Assistenzarzt an ihrem Zugang zu schaffen machte. Dann verlor sie die Erinnerung.“ „Die Frau wurde abgekanzelt“ Am nächsten Morgen seien der Chefarzt, ein Oberarzt und eine Ärztin zur Visite gekommen. „Meine Mandantin fragte, was ihr der Assistenzarzt in der Nacht gegeben habe. Sie hatte den tiefen Schlaf genossen und gehofft, man könne ihr das Mittel möglicherweise für zu Hause verschreiben.“ Die Ärzte hätten sich nur ratlos angesehen und gesagt, sie habe nichts bekommen. „Meine Mandantin ist aber hartnäckig geblieben.