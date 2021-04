Bielefeld (WB/mdel) -

Der Inzidenzwert ist leicht gesunken. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institiut (RKI) eine 7-Tage-Inzidenz von 155,6 (Stand: 0 Uhr). Am Mittwoch lag der Wert bei 157,1. Das entspricht 520 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Von