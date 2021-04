Rocker flüchtet mit Schrotflinte vor Polizei

Konkret geht es um eine Schießerei in der Paderborner Innenstadt mit anschließendem SEK-Einsatz sowie um eine spektakuläre Flucht mit einer Schrotflinte im Gepäck nach einem Unfall auf der A 2. Am Morgen des 31. Oktober vergangenen Jahres gegen 7.25 Uhr war die Welt in der Paderborner Innenstadt plötzlich nicht mehr in Ordnung. Es gab an jenem Samstag einen SEK-Einsatz, der bis zum späten Vormittag andauerte.