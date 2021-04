Jetzt haben die Elternvertreter ihre Bedenken in einer Videokonferenz mit Michael Uhlich, Leiter der Schulabteilung bei der Detmolder Bezirksregierung, vorgetragen. Regierungspräsidentin Judith Pirscher hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Uhlich betonte, er wolle die Bedenken der Eltern prüfen, wenn der Schulentwicklungsplan im Herbst bei der Bezirksregierung zur Genehmigung vorliege. In den kommenden Jahren drängen in Bielefeld 2700 Kinder zusätzlich in die weiterführenden Schulen.