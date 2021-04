„Die Entwicklung macht uns Sorgen“

Bielefeld -

Von André Best

Die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich in Deutschland dramatisch zu. Das sagt Lothar Wieler. „Die dritte Welle, in der wir uns befinden, wird uns härter treffen als die zweite.“ Es sind alarmierende Sätze des RKI-Chefs. Auch die Situation in Bielefeld und in den Kliniken in der Stadt ist wegen des Infektionsgeschehens alles andere als entspannt.