Widerstand gegen Testpflicht an Grundschule in Bielefeld

Bielefeld -

Von Kerstin Sewöster

Die Testpflicht an Schulen sorgt für Diskussionen. Die Mutter eines Drittklässlers hat jetzt sogar in Sennestadt zu einer Demonstration gegen die Tests aufgerufen: Am Montag sollen sich um 7.45 Uhr Eltern vor der Hans-Christian-Andersen-Schule einfinden, um gegen die vom Land vorgegebene Testpflicht zu demonstrieren.