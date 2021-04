20 Schulen kamen zeitweise nicht ins Internet. Eine große Masse an Server-Anfragen führte zu Verzögerung und Ausfällen. Der Grund dafür war nach Informationen der Stadtwerke Bielefeld eine so genannte Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Attacke. Dabei werden sehr viele Anfragen an eine Adresse gesendet, um das System bewusst zu überlasten.

Eine Weitergabe von Daten erfolgt dabei nicht. Betroffen waren die Carl-Severing-Berufskollegs, Handwerk und Technik, Metall- und Elektrotechnik, zwei Wirtschaft und Verwaltung (Standorte Bleichstraße und Grasmücke), Rosenhöhe II (Außenstelle), das Maria-Stemme-Berufskolleg, das Berufskolleg Senne, Rudolf-Rempel-Berufskolleg, die Gesamtschulen Rosenhöhe, Friedrich Wilhelm Murnau, Martin-Niemöller, Gymnasium und Realschule Brackwede (zwei Standorte) und Heepen, das Gymnasium Am Waldhof, das Ratsgymnasium, sowie die Grundschulen Hellingskamp, Milse und die Volkeningschule. Das bestätigte am Donnerstag Yvonne Liebold, Pressesprecherin der Stadtwerke, die der Dienstleister der Schulen sind.