Aktuell sind 91 Corona-Fälle hinzugekommen. Laut RKI entfallen davon 17 auf den gestrigen Donnerstag und die anderen aufgrund von Nachmeldungen auf die Vortage. Seit Beginn der Pandemie sind 12.204 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Es gibt mittlerweile 1357 (+64) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld (Stand Donnerstag, 16 Uhr). 1327 Corona-Fälle sind die britische Variante und 15 Fälle die südafrikanische. 15 Fälle sind noch in der so genannten Sequenzierung, bei der festgestellt wird, um welche Variante es sich genau handelt. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 55,9 Prozent. 55,8 Prozent davon hatten die britische Variante, 0,1 Prozent die südafrikanische und 0 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Aktuell werden 66 Menschen in den Bielefelder Krankenhäusern im Zusammenhang mit Corona behandelt, 20 davon liegen auf der Intensivstation und 16 werden auch beatmet.