Aktuell sind 91 Corona-Fälle hinzugekommen. Laut RKI entfallen davon 17 auf den gestrigen Donnerstag und die anderen aufgrund von Nachmeldungen auf die Vortage. Seit Beginn der Pandemie sind 12.204 Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Laut Stadtverwaltung gibt es mittlerweile 1399 (+42) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld (Stand Freitag, 16 Uhr).

In den Bielefelder Kitas befanden sich diese Woche 121 Personen in Quarantäne (Kita Stadtmitte, Kita Heeper Fichten, Kita am Lichtebach, Kita auf dem oberen Esch), in den Schulen waren es 13 Personen (Plaßschule, Murnauschule, Albatrosschule, Förderschule am Niedermühlenhof).