Und so sitzt Inge Dörries-Höher, die zwischen 1974 und 2006 an der Fachhochschule Bielefeld unzähligen Studentinnen und Studenten die Liebe zur Malerei näherbrachte, in ihrem lichtdurchfluteten Dornberger Atelier und hadert mit dem Schicksal. Ohne ihre Wahlheimat Florenz, ohne den Garten Boboli, ohne den Palazzo Pitti, ohne die italienische Lebensart sind ihr die Flügel gestutzt, so scheint es. „Ich brauche die Anschauung zum Arbeiten“, sagt Dörries-Höher, die sich in den vergangenen Jahren in ihren Bildern vom Interieur ab- und der Natur zugewandt hat. Die ultimative Natur ist für sie der Garten Boboli in Florenz mit seinen Brunnen, Teichen, Statuen, Tieren und Alleen. „Vormittags bin ich immer im Boboli und versuche Schnappschüsse von den Fischreihern zu machen. Ab mittags arbeite ich im Atelier“, erzählt die Künstlerin in ihrer typisch quirligen Art und Weise. Dass man mit 80 Jahren nicht zwangsläufig alt sein muss, dafür gibt Inge Dörries-Höher das beste Beispiel ab.