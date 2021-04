Hier entsteht Bielefelds neue Denkfabrik

Nahe der Uni gibt es Platz für eine Start-up-Zentrale – Politik will Gründern helfen

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Frisch von der Uni, hinein in die Selbstständigkeit. Bei solchen Hochschulausgründungen stand bislang das Innovationszentrum Campus Bielefeld (ICB) als erste mögliche Firmenadresse bereit. Doch der Gebäudekomplex an der Morgenbreede wird nun Teil der Medizinischen Fakultät. Jetzt könnte an der Voltmannstraße/Ecke Kurt-Schumacher-Straße eine neue „Denkfabrik“ entstehen