Bielefeld (WB) -

Von Michael Delker

Michael Götz ist 37 Jahre alt und unheilbar an Krebs erkrankt. Trotz der schrecklichen Diagnose hat er seinen Lebensmut nicht verloren. „Der Krebs will mich holen, aber ich will noch nicht gehen“, sagt der Intensivpfleger am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB), „mit familiärer Unterstützung und Hilfe von sehr engen und lieben Freunden kämpfe ich. Jeden Tag.“