Der Inzidenzwert liegt fast unverändert bei 142,7 (-0,6).

Seit Beginn der Pandemie haben sich 12.315 Menschen laborbestätigt infiziert. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 53,8 Prozent. Als wieder genesen gelten 10.300 Bielefelder.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit – Stand Donnerstag – 66 Coronapatienten behandelt, 20 davon auf einer Intensivstation und 16 auch unter Beatmung.

71.898 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben bislang mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.

In den Bielefelder Kitas befanden sich diese Woche 121 Personen in Quarantäne. Folgende Kitas sind betroffen: Kita Stadtmitte, Kita Heeper Fichten, Kita am Lichtebach, Kita auf dem oberen Esch. An folgenden Schulen gab es Coronafälle: Plaßschule, Murnauschule, Albatrosschule, Förderschule am Niedermühlenhof. 13 Schüler mussten in Quarantäne.

An einer Schule möchte eine Mutter am Montag mit anderen Eltern gegen die Testpflicht demonstrieren.

Am Bielefelder Impfzentrum sind derzeit alle Termine bis einschließlich 23. April vergeben.