Schildescher Straße nach Wohnhausbrand gesperrt

Großeinsatz in Bielefeld - Mehrere Menschen an der Ecke Sudbrackstraße über Leitern gerettet

Bielefeld (WB/cm) -

Bei einem Wohnhausbrand in Bielefeld wurden am Samstag zwei Menschen verletzt. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag an. Da das Gebäude nach dem Vorfall einsturzgefährdet ist, wird der betroffene Teil der Schildescher Straße auf unbestimmte Zeit gesperrt. [Mit Video]