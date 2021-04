Die drei Bewerber Joscha Conze, Stefan Röwekamp und Michael Weber haben inzwischen erklärt, wieder antreten zu wollen. Michael Weber hatte in der Aufstellungsversammlung am Samstag einen knappen Vorsprung erreicht, wegen eines Formfehlers wird das Ergebnis aber nicht anerkannt. „Die Wiederholung der Versammlung ist notwendig, damit ein rechtssicheres Wahlergebnis vorliegt“, erklärte Parteisprecher Vincenzo Copertino Samstag Nachmittag. Bei der entscheidenden Stichwahl am Vormittag waren von den 123 abgegebenen Stimmen 60 auf Michael Weber entfallen, 57 Stimmen auf Joscha Conze. Es lagen fünf Nein-Stimmen und eine Stimmenthaltung vor.