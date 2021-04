Das neue Regenbecken hält dicht

Um sechs Monate haben sich die Arbeiten am Regenrückhaltebecken – dem mit Abstand größten in Bielefeld – verzögert: Als 230 Stahlstangen, die das unterirdische Becken gegen den Grundwasserdruck wie Anker im Boden halten sollen, bis in 20 Meter Tiefe gesetzt wurden, kam es zu der Panne. Gericht entscheidet In großer Menge trat Beton aus, der in die Bohrlöcher gepresst wurde , und sammelte sich am Grund des Beckens. Weil unter Wasser gearbeitet wurde, fiel das zu spät auf. Wie Michael Haver vom städtischen Umweltbetrieb (UWB) berichtet, folgten Differenzen mit dem Bauunternehmen und Gutachten darüber, wie der Beton entfernt werden könnte. Das überschüssige Material wurde inzwischen ausgebaggert.