Der langjährige Leiter der Zentralbibliothek – seit fast zehn Jahren am Neumarkt – und stellvertretende Leiter des Instituts Stadtbibliothek verabschiedet sich jetzt in den Ruhestand. „Geschenk“ der Kollegen zu diesem Anlass: Am Dienstag, 20. April, ist die Schriftstellerin Judith Schabansky („Der Hals der Giraffe“) zu einer Lesung aus ihrem neuesten Buch „Verzeichnis einiger Verluste“ in der Bibliothek. Interessenten können digital teilnehmen.