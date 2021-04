Mülltonnen in Flammen: Brandstiftung vermutet

Bielefelder Feuerwehr muss am frühen Montagmorgen zweimal zum Löschen ausrücken

Bielefeld (WB/hz) -

Feuerwehrleute sind am frühen Montag zu zwei Bränden in Bielefeld alarmiert worden. In einem Fall hätte fast ein Wohnhaus gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.