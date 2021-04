Zwei Pferde auf der Weide geschändet

Bielefeld -

Von Markus Poch

Der Schock sitzt tief. Die Bielefelderin Britta Werner (54) mag noch immer nicht glauben, was sich vor knapp einer Woche auf einer Pferdeweide an der Talbrückenstraße in Schildesche ereignet haben könnte. Doch die Blessuren, die zwei Pferde davon getragen haben, belegen es: Da können nur Tierquäler am Werk gewesen sein.