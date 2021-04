Im Handwerk überwiegt Zuversicht

Mehrheit der Betriebe in OWL trotz Corona-Krise mit Geschäftslage zufrieden – 12.000 Stellen unbesetzt

Das Handwerk in OWL erweist sich in der Corona-Krise weiterhin als robust. Spuren hinterlassen die Folgen der Pandemie zwar auch hier. Aber die Mehrheit der Betriebe trotzt der Pandemie und den Einschränkungen erfolgreich. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Frühjahrsumfrage der Handwerkskammer OWL hervor.