Zeuge im Zug setzt Prozess in Gang

Bielefeld -

Von Peter Bollig

Eher zufällig ist die Bielefelder Polizei einer möglichen Manipulation beim Bürgerbegehren gegen den Bau von Hochbahnsteigen in Brackwede auf die Spur gekommen. Das wurde am Dienstag beim Prozessauftakt vor dem Amtsgericht gegen einen 27-Jährigen deutlich, der an der Fälschung von Unterschriftenlisten beteiligt gewesen sein soll.