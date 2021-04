Verkehrsschild landet im Badezimmer

Die Anwohnerin der Paderborner Straße schreckte am Montag gegen 2.30 Uhr durch ein lautes Geräusch auf und hörte ein Fahrzeug mit lautem Motorengeräusch davonfahren. Die Bielefelderin ging daraufhin in ihr Badezimmer und fand dort zu ihrem Erstaunen auf dem Boden ein Verkehrsschild. Das Fenster und ein Hängeschrank waren zudem stark beschädigt.

Das Verkehrsschild durchschlug das Badezimmerfenster. Foto: Polizei Bielefeld

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war laut Polizeibericht zuvor gegen die Verkehrsinsel an der Paderborner Straße, Höhe Hausnummer 304, gefahren, so dass die Halterung des darauf befindlichen Verkehrsschildes beschädigt wurde. Bei dem Aufprall löste sich das Verkehrszeichen, schleuderte durch die etwa 47 Meter entfernte Fensterscheibe gegen den Badezimmerschrank und landete im Raum auf dem Boden. Der Unfallfahrer fuhr mit seinem an der Front beschädigten Lexus weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden an der Verkehrsinsel, am Haus und im Badezimmer wird auf 1500 Euro geschätzt.

„Die an der Verkehrsinsel aufgefundenen Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Pkw der Marke Lexus IS, ab Baujahr 2013, handelt. Er wurde an der linken Front beschädigt“, teilt Polizeisprecherin Hella Christoph mit.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0521/5450 zu wenden.