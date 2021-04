Noch sind Dana Sundermann als pädagogische Leiterin und Erzieherin Beatrix Burow-Runde zu zweit. Aber die beiden sind sicher, dass das Team anwachsen wird, denn der Bedarf an frühkindlicher Förderung steigt – auch wegen der Pandemie. „Vor Corona wurde bei jedem fünften Kind Frühförderbedarf festgestellt, mittlerweile ist es jedes dritte“, beruft sich Heilpädagogin Dana Sundermann auf eine Studie. Frühförderung findet viel in den Kindertagesstätten und in Familien statt. Das Pandemiegeschehen erschwert jedoch diese mobile Arbeit.