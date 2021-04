Neue Schulen und neue Ideen

Das 287 Seiten starke Papier enthält noch viel mehr. Erstmals gibt es eine umfassende Analyse des Raumbedarfs, ein Musterprogramm für Schulneubauten und umfangreiche Daten zur Zusammensetzung der Schülerschaft sowie zur Durchlässigkeit des Schulsystems. Ein wichtiger Bereich ist allerdings ausgespart, und das ist die Digitalisierung. Zu den rund 11.000 Grundschülern in Bielefeld werden bis 2025 weitere 2800 erwartet. Im Primarbereich besteht schon jetzt erheblicher Handlungsdruck. Deshalb soll es am Brodhagen, an der Oldentruper Straße und in Sennestadt drei neue Grundschulen geben. Die Grundstücke stehen fest.