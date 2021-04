Abitur mit Handicap

Unterricht am Bildschirm zu Hause oder in der Schule, größere Gruppen, kleine Gruppen, Maskenpflicht, Testpflicht, verschobene Prüfungstermine und abgesagte Abschlussfahrten – wer in diesem Jahr Abitur macht, hat in jedem Fall gelernt, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen und flexibel zu bleiben. Seit vergangenem Jahr schon müssen die Schülerinnen und Schüler mit dem ständigen Wechsel zurechtkommen, so wie Sila Sen. „Die erste Zeit im Distanzunterricht hat mich schon manchmal überfordert“, sagt die 17-Jährige. „Sich so viel Stoff selbst beibringen zu müssen – das waren wir alle ja nicht gewohnt.“ Sila besucht das Goethe-Gymnasium in Düsseldorf, bei ihren Prüfungsnoten wird es auf jede Nachkommastelle ankommen, weil sie Ärztin werden will. Der Numerus clausus für ein Medizinstudium liegt in fast allen Bundesländern bei 1,0. „Ich stehe ganz gut“, sagt Sila Sen bescheiden. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 wird sie in die Prüfungen gehen. Vinzent Hermann, Schüler des Evangelischen Gymnasiums Werther (EGW) im Kreis Gütersloh, hatte zwar „kein Problem, schulisch am Ball zu bleiben“, wie der 17-jährige Abiturient sagt. Allerdings, so räumt er ein, sei nicht zuletzt aufgrund des häufigen Online-Unterrichts die Motivation „in den Keller“ gegangen.