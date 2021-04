Kleine Fehler mit schweren Folgen

Thoms, 50, ist neu an die Universität Bielefeld, genauer: an die Medizinische Fakultät OWL berufen worden. Er wird in der Biochemie und Molekularmedizin forschen und lehren. Sein Schwerpunkt liegt in der Erforschung seltener genetischer Gehirn- und Muskel-Erkrankungen und eben auch der Peroxisomen. „Man kennt diese Zellorganellen seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts und weiß seit den 70er Jahren, dass Defekte der Peroxisomen die Ursache von Erkrankungen sind“, erklärt er. Eine solche, nur Monate nach der Geburt tödlich verlaufende Erkrankung ist das Zellweger-Syndrom, benannt nach einem Kinderarzt.