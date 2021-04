„Ich begrüße euch an den Bildschirmen“

Timo Brunke macht beim Lesefrühling in Bielefeld Lust auf Reime

Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

Der Lesefrühling ist eröffnet. Der Stuttgarter Dichter Timo Brunke (49) war mit seinem „Balladenladen“ live in der Stadtbibliothek zu Gast, das Publikum war eingeladen, sich an der Impro-Reimerei per Telefon oder Live-Chat zu beteiligen.