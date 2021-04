Dr. Wolff wächst um neun Prozent

„Es war ein sehr anstrengendes Jahr, aber wird sind gut durchgekommen und haben der Krise getrotzt“, lautet das Fazit von Eduard R. Dörrenberg, geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Wolff Group. Auch das erste Quartal 2021 sei mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent erfolgreich gelaufen. Dörrenberg kündigte am Donnerstag zudem an, dass das Unternehmen vermutlich im zweiten Quartal 2022 erstmals seit rund 15 Jahren wieder ein selbst entwickeltes Medikament auf den Markt bringen werde. Dabei handelt es sich um eine sogenannte GPB-Creme zur Behandlung von Hyperhidrose – also krankhaftes Schwitzen in den Achseln. Die Zulassung bei den entsprechenden Behörden sei beantragt. „Wir rechnen damit, dass das Verfahren in einem Jahr abgeschlossen ist“, sagt Dörrenberg. Neben Deutschland werde das neue Medikament vermutlich kurz darauf auch in Spanien, Portugal und Italien auf den Markt kommen. „Das ist ein Meilenstein“, betont Dörrenberg.