„Wir lassen uns nicht veräppeln“

So gilt nun auch im privaten Bereich: Zusammentreffen sind nur noch für einen Haushalt plus eine weitere Person erlaubt. Und auch in Bielefeld gilt die Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr. Wie das Ordnungsamt in Bielefeld damit umgeht, deutete Ingo Nürnberger nur an: „Wir werden jetzt nicht zum Polizeistaat, wir werden aber die Lage beobachten und schauen, wie sich die Menschen verhalten, sie bei Bedarf ansprechen“ – mit viel Polizei und Ordnungskräften.