Ab Mitternacht gilt in Bielefeld die Ausgangssperre

Bielefeld (WB) -

In Bielefeld gilt ab Samstag, 0 Uhr, die so genannte Bundesnotbremse. Das heißt auch, dass die Ausgangssperre ab Mitternacht in Kraft tritt. Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger hat im Vorfeld noch einmal Stellung bezogen.