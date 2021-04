5820 Euro für einen Graben im Garten

Offensichtlich ist Kreutner Opfer der „Rohr-Mafia“ geworden, wie Gutachter Maik Menke die Betrüger nennt. Und die „Rohr-Mafia“ habe Bielefeld aktuell besonders im Visier. „Allein seit Ostern gab es in Bielefeld 14 Fälle dieser Art“, so Menke. Opfer seien bei weitem nicht nur ältere oder besonders gutgläubige Menschen, betont der Gutachter. Auch Gunnar Kreutner sagt: „Ich hole sonst immer zuvor Angebote ein und beauftrage bekannte Firmen.“ Genau das hat er auch versucht, als über Ostern der Abfluss in Bad und Dusche verstopft waren. Auf die Empfehlung eines bekannten Installateurs suchte der 48-Jährige im Internet nach einem ebenfalls alteingesessene Heeper Unternehmen für Rohrreinigung- und Sanierung. „Ich habe den Firmennamen mit dem Stichwort Rohrreinigung und dem Ort bei Google eingegeben“, erzählt Kreutner. Daraufhin sei eine Telefonnummer aufgetaucht, die er dann angerufen habe.