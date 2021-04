Am Brodhagen, in Sieker und in Sennestadt sollen neue Grundschulen gebaut werden. Doch das wird nicht einmal reichen, um die 2800 zusätzlichen Grundschulkinder, die bis dahin erwartet werden, unterzubringen. Neun zusätzliche Klassenzüge müssen an bestehenden Grundschulen geschaffen werden. Die Schülerzahlprognosen sind wesentlicher Bestandteil des 278 Seiten starken Schulentwicklungsplans, den die Macher Susanne Beckmann, Dr. Anna Klein und Lutz Popp am Freitag vorgestellt haben.