Peinlich, zynisch, dumm

Einer von ihnen ist Ralph Ruthe. Der bekannte Bielefelder Cartoonist hat auf seinem Facebook-Kanal (1,2 Millionen Abonnenten) klar Stellung bezogen zu der sarkastischen Kritik der Prominenten an der Corona-Politik der Bundesregierung und der Diskussionskultur in Deutschland. „Stell dir vor, du versuchst mit süffisanter Überheblichkeit und null Lösungsansätzen eine Pandemie zu stoppen, obwohl du mit deiner Reichweite und Bekanntheit auch echt viel Gutes anstellen könntest und dann gefällt den Leuten das nicht. Sad“, schreibt Ralph Ruthe auf seiner Facebookseite. Sad – traurig, so beurteilt der Künstler das Verhalten der Schauspieler und bekommt sehr viel Zuspruch. Sad – traurig, so beurteilt der Bielefelder Cartoonist Ralph Ruthe das Verhalten der Schauspieler und bekommt sehr viel Zuspruch. Foto: privat Bereits zwei Stunden nach seinem Facebook-Post haben rund 10.000 Menschen auf seine Meinung mit „Gefällt mir“ reagiert, mittlerweile sind es fast 20.000. Mehr als 3000 User kommentieren dazu auch.