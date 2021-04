Grillen im Grünzug

Platz in Bielefeld-Brake wurde verlegt und ist jetzt weit von Wohnhäusern entfernt

Bielefeld (WB/kw) -

Sobald Corona das zulässt kann gegrillt werden an den Sieben Teichen in Bielefeld-Brake, zumindest lädt der neue Grillplatz dazu ein. Vorgestellt wurde das gepflasterte Rund unterhalb der Glückstädter Straße von Bezirksamtsleiter Peter Skarabis und dem Umweltbetrieb, in dessen Händen Planung und Ausführung lagen.