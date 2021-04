Machtdemonstration der PS-Protzer

Mit Hupen und Reifenquietschen trafen sich am Freitagabend zahlreiche junge Autofahrer aus der Region in Bielefeld, um gegen die ab Mitternacht geltenden Ausgangsbeschränkungen zu demonstrieren. Organisiert wurde das Zusammentreffen in sozialen Netzwerken. Das Ordnungsamt zählte rund 300 Fahrzeuge. Geplant war, dass um 22 Uhr ein Autokorso von dem Parkplatz aus starten sollte. Die Teilnehmer trafen sich abermals auf dem Parkplatz an der Ecke Am Stadtholz/Eckendorfer Straße vor einer Bäckerei-Filiale und einem Schnellrestaurant. Es kam zum nächtlichen Verkehrschaos in dem Bereich. Der Parkplatz war schnell überfüllt, drum herum stauten sich die Autos auf den Straßen. Um die Abstandsregeln besorgte Bürger meldeten die Versammlung den Ordnungskräften.