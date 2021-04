Fundamente für drei Brücken stehen

Bielefeld -

Die Bauarbeiten an dem Ausbau der B66, Lagesche Straße/Detmolder Straße an der Stadtgrenze schreiten voran. Derzeit werden die Fundamente für drei Brücken hergestellt. Gearbeitet wird an der Brücke der Hauptstraße über die Detmolder Straße, einer Wirtschaftswegebrücke in Höhe der Hansastraße und an der Fuß- und Radwegbrücke Am Bollholz.