„Ganz schlechte Kommunikation“

„Wir hatten vor den Osterferien ein Angebot erhalten, dass auch wir als Verein Wasserflächen im Sennestadtbad bekommen, um in dieser schwierigen Zeit Schwimmkurse für unsere Kinder und Anfänger anbieten zu können. Daraufhin haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das bewerkstelligen zu können. Alle standen in den Startlöchern, die Übungsleiter waren bereit, das Hygienekonzept stand. Und dann haben wir drei Tage später eine Absage von der BBF bekommen“, sagt Philipp Lonkwitz, Schwimm-Abteilungsleiter im TuS 08 Senne I. Begründung für die Absage an den Verein sei gewesen, dass die Abteilung nicht täglich Kurse hätte anbieten können. „Wie sollen wir das mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und Übungsleitern auch machen? Das kann kein Verein garantieren“, sagt Lonkwitz. Seine Abteilung habe gerade einmal zwei Tage Zeit gehabt, um sich auf die erhoffte Durchführung der Kurse im Sennestädter Bad vorzubereiten. Und obwohl Bereitschaft signalisiert wurde und alles vorbereitet gewesen sei, kam wenig später die Kehrtwende.