Als Opa ein Stück Sportplatz kaufte...

Im Jahr 1924, drei Jahre nach dem Erwerb der Fläche, eröffnete der VfB 03 Bielefeld an der Heeper Straße/Huberstraße die VfB-Kampfbahn, die 15.000 Zuschauern Platz bot. Willy Kuhlmann schnürte bis 1925 selbst die Fußballschuhe für den Bielefelder Traditionsverein. Danach war er bis 1944 im VfB-Vorstand tätig, bis er im Dezember 1944 in einem Kriegs-Lazarett verstarb. Willy Kuhlmann als VfB-Vorstandsmitglied (Foto oben, ganz links) und als Spieler in den 1920er Jahren (unten, 3. von links). „Ich kenne meinen Vater nur als VfB-Fan, er war ein echter Roter“, erinnert sich Kurt Kuhlmann.