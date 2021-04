Bielefeld wird zu einer Geisterstadt

Es war überraschend ruhig in Bielefeld, lautet die Bilanz von Ordnungsamt und Polizei für das erste Wochenende. In der Nacht zum Samstag habe es 26 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre gegeben, in der Nacht zum Sonntag 39 Ansprachen und keine Anzeige. „Das ist für Bielefeld gar nichts“, sagt Roman Becker, beim Ordnungsamt zuständig für Coronaeinsätze. Nachfolgend ein kurzer Einblick in das Geschehen in der Nacht zum Sonntag. 20.55 bis 22 Uhr: Die Auto-Poser haben wie am Vorabend erneut Stellung auf dem Parkplatz an der Ecke Am Stadtholz/Eckendorfer Straße bezogen, stellen sich und ihre aufgemotzten Fahrzeuge Schau.